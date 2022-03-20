Лояльных Слуцкому судей в РПЛ все меньше с каждой игрой: ЦСКА уничтожил «Рубин» в Москве

До сегодняшнего дня Леонид Слуцкий, после возвращение с европейских «гастролей», ни разу не проигрывал ЦСКА. Однако, последнее поражение перевесило все. О разгроме (1:6) «Рубина» в Москве и крупнейшем поражении казанцев в истории РПЛ — читайте в материале спортивной редакции «Татар-информа».

1:6 - это самое крупное поражение «Рубина» в истории РПЛ Фото: rubin-kazan.ru

«Сложно что-то комментировать, встречались команды разного уровня. Если бы нам чуть дольше удалось зацепиться как-то за игру, за результат, то, может быть, было бы легче. А когда так быстро пропускаем два мяча, то понятно, что ЦСКА уже действует на том большом запасе мастерства, который у них есть», - заявил Слуцкий сразу после матча с ЦСКА.

На пресс-конференцию после провальной игры Леонид Слуцкий пришел с улыбкой на лице. Но было очевидно, что внешний вид наставника никоим образом не отражал того, что происходило у него внутри.

«Рубин» проиграл 1:6 - это самое крупное поражение команды в истории РПЛ. Лишь однажды казанцы пропускали шесть мячей - это было в 2014-м году в Санкт-Петербурге и лишь однажды уступали с разрывом в пять мячей, также было в Санкт-Петербурге, но уже в 2019-м. В Москве оба факта слились воедино. Так что да, фактически можно считать, что 1:6 от ЦСКА - крупнейшее поражение «Рубина» за всю историю РПЛ.

В разгроме сошлось все

Сложно сказать, что именно стало причиной катастрофы на «ВЭБ Арене». Это и потеря легионеров, и неважный эмоциональный фон после поражения от «Ростова» в Казани, и сам ЦСКА, набравший феноменальный ход. Кажется, что сошлось все.

Интересно, что чуть ли не каждый гол был в каком-то роде спорным, отсматривался видеоассистентом VAR и по итогу, был засчитан в пользу хозяев. А в свою очередь, главным арбитром встречи являлся именно Кирилл Левников, про которого Слуцкий неоднократно высказывался исключительно в положительном тоне и которого называл одним из лучших арбитров в Российской Премьер-лиге. Вот уж, действительно, сошлось все.

«Смешно обсуждать судейство, когда ты проигрываешь 1:6. Я не хотел бы уже обсуждать судейство» Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» был катастрофично плох. Просто ужасен. Когда команда за весь матч создает всего 0.16 xG, допуская при этом у своих ворот все 3.45 (антирекорд этого сезона для казанцев в обоих случаях), то пенять на судейство - последнее дело.

«Я еще не видел моменты с голом. Ну какой смысл? Смешно обсуждать судейство, когда ты проигрываешь 1:6. Я не хотел бы уже обсуждать судейство», - ответил наставник казанцев на вопрос о спорных судейских решениях.

В этом ответе Слуцкого стоит сакцентировать внимание на втором предложении. «Я не хотел бы уже обсуждать судейство». Что значит «уже»? Возможно тренера, действительно, достала эта война с судьями, и после поражения Мешкову в прошлом туре он окончательно смирился с тем, что столь радикальными методами уважения у арбитров не заслужишь. А возможно, просто не стал пилить сук, на котором сидит и решил не портить отношения хотя бы с Левниковым. Все-таки пул судей, с которыми враждует Слуцкий уже столь велик, что лояльных к нему арбитров в России остается все меньше с каждой игрой.

«Встречались команды разного уровня»

Говоря по игре, нельзя не отметить, что изначально команды находились в разных весовых категориях или как бы сказал Слуцкий: «встречались команды разного уровня». «Рубин» вмиг лишился всех своих лидеров, а ЦСКА, наоборот, их приобрел. Тем ироничнее, что все четыре гола в первом тайме забили как раз-таки иностранные новички армейцев: Карраскаль, Гбамен, Медина и Языджы. У «Рубина» проблем было выше крыши. Центр обороны и опорная зона в лице Александра Ломовицкого и Леона Мусаева не справлялись от слова совсем.

«Сложно что-то комментировать, встречались команды разного уровня» Фото: rubin-kazan.ru

После гола Константина Кучаева казанцы еще имели теоретические шансы на спасение. Но даже здесь «Рубину» не повезло. Только-только Слуцкий подозвал к себе Марата Апшацева, дабы выпустить его на поле вместо Ломовицкого, как экс-спартаковец умудрился схлопотать вторую желтую карточку. Отыграть вдесятером три мяча у ЦСКА уже не представлялось возможным.

«Мы чувствовали и говорили ему, что сейчас заменим, что не нужно фолить. Апшацев уже стоял готовый на бровке, но, к сожалению, мы не успели. Понятно, что удаление Ломовицкого в плане окончательного результата наверно не играло принципиальной роли, но хотя бы возможность как-то сопротивляться это удаление наверно убило», - сказал главный тренер.

Уволить нельзя оставить

После игры в СМИ вновь начали появляться сообщения о том, что Слуцкий близок к уходу из «Рубина». Эти слухи напрочь обрубил генеральный директор клуба Рустем Сайманов. «Продолжит ли Слуцкий работу с командой? Конечно!», - заявил генеральный директор казанцев.

«Продолжит ли Слуцкий работу с командой? Конечно!» Фото: rubin-kazan.ru

В одном из своих прошлых материалов мы уже оценивали вероятность ухода Слуцкого из «Рубина» и склонились к тому, что в случае увольнения специалиста и в погоне за результатом здесь и сейчас, казанцы рискуют проиграть в перспективе. В нынешних условиях, когда иностранцы массово покидают Россию, ключевым фактором в раскладе сил становится наличие высококлассных россиян. Главный тренер «рубиновых» определенно является таковым.

К тому же, с учетом того, что концовка нынешнего чемпионата уже потеряла для «Рубина» смысл, впору задуматься о будущем и начать строить новую команду. Для этого у Слуцкого имеется целых восемь туров чемпионата, а по контракту в Казани и вовсе почти три года. Так что и решение Сайманова в этой связи никого удивлять не должно.

Абильдгор и Ин Бом уже покинули Россию. Хвича на чемоданах

Но что все-таки удивило, так это то то, что команду с капитанской повязкой на поле вывел Хвича Кварацхелия. Молодой грузин удостоился такой чести впервые и, вероятно, больше не удостоится никогда. И не из-за того, что футболист как-то разочаровал в игре с ЦСКА. Нет, на поле Хвича пытался быть лидером и даже отдал голевую передачу, хотя по среднему уровню был подстать команде. После матча футболиста, собравшегося лететь в расположение сборной Грузии, заметили с тремя чемоданами вещей. Не многовато ли? Учитывая проблемы с перелетами, не исключено, что из Грузии молодой талант в Казань раньше лета уже не вернется.

Учитывая проблемы с перелетами, не исключено, что из Грузии молодой талант в Казань раньше лета уже не вернется Фото: rubin-kazan.ru

А ведь ранее стало известно, что Россию покинул Оливер Абильдгор. Сейчас датчанин восстанавливается от травмы и тренируется в расположении своего родного клуба «Ольборга».

«До лета речь не шла о том, что Оливер сыграет за «Ольборг». Мы рады предоставить наши ресурсы одному из наших воспитанников академии, и мы просто счастливы видеть снова и видеть, что у него все хорошо», – заявил одному из датских изданий генеральный директор «Ольборга» Томас Белом.

Аналогичная история и с корейским полузащитником Хваном Ин Бом, который покинул Россию еще в начале марта и в данный момент восстанавливается после повреждения у себя на Родине. А есть еще и тунисец Монтассар Тальби, который также, как и Хвича вызван в национальную команду. Прогнозировать возвращение иностранцев в нынешней ситуации просто невозможно.

Пока что все идет к тому, что к следующей игре казанцы подойдут при наличии одного лишь иностранного футболиста - Сильвие Бегича. Помочь «Рубину» из-за дисквалификации не сможет даже белорус Виталий Лисакович.

Все идет к тому, что к следующей игре казанцы подойдут при наличии одного лишь иностранного футболиста, Сильвие Бегича Фото: rubin-kazan.ru

Теперь уже кажется, что наш материал о том, каким будет состав «Рубина», если команду покинут все легионеры, станет пророческим. Такими темпами Слуцкому будет не до шуток даже 1 апреля против «Химок».

ЦСКА Москва - «Рубин» Казань 6:1 (4:1, 2:0)

5’ – Юсуф Языджы (1:0)

11’ – Жан-Филип Гбамен (2:0)

24’ – Хесус Медина (3:0)

28’ – Хорхе Карраскаль (4:0)

38’ – Константин Кучаев (4:1)

67’ – Юсуф Языджы (5:1)

85’ – Юсуф Языджы (6:1)

Состав «Рубина»: Дюпин - Самошников, Бегич (удаление, 85), Тальби, Зотов - Мусаев, Кучаев, Ломовицкий (удаление, 45) - Кварацхелия (Тесленко, 87), Бакаев (Фаттахов, 71), Онугха (Кузнецов, 79)