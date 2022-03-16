Экс-полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович стал игроком шведского «Юргордена»

Бывший футболист «Рубина» Сеад Хакшабанович перешел в «Юргорден». Об этом сообщает пресс-служба шведского клуба.

Соглашение черногорца с клубом будет действовать до 30 июня 2022 года, пока действует приостановление контракта с «Рубином». Стоит отметить, что ранее Хакшабанович уже выступал в Швеции за «Норчепинг», откуда и перебрался в июле прошлого года в казанский клуб.

Напомним, 22-летний футболист провел за «Рубин» 23 матча и отметился в них 1 голом и 4 голевыми передачами.

Помимо Хакшабановича контракты с «Рубином» приостановили также Андерс Дрейер, перешедший в датский «Митьюлланд» и Филип Уремович.

Ранее «Татар-информ» публиковал материал, представив, каким будет состав «Рубина», если команду покинут все иностранцы клуба.