Spiegel: Немецкая разведка доложила Бундестагу о серьезных потерях ВСУ под Артемовском

Вооруженные силы Украины в последнее время несут ощутимые потери в ходе боев за город Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донбассе. Это следует из доклада Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), представленного на этой неделе депутатам Бундестага, пишет журнал Der Spiegel.

«<…> на фронте под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери, а на брифинге БНД говорилось о трехзначных числах погибших за сутки», — утверждает издание.

По мнению разведки ФРГ, возможное падение города повлияет на всю украинскую систему обороны в этом районе, а российские силы там нечувствительны к потерям.

«Военная обстановка на местах делает вопрос о танках с каждым днем все более важным», — констатирует в связи с этим журнал и напоминает, что американцы хотят уговорить немцев поставить основные боевые танки Leopard 2, не дожидаясь поставки их собственных машин M1 Abrams.

Впрочем, если Федеральный канцлер Олаф Шольц добьется своего, «Германия, вероятно, поначалу будет поставлять старые танки Leopard 1», оставшиеся на складах компании-производителя.