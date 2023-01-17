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Политика
17 января 2023  10:46

Штаб теробороны ДНР подтвердил освобождение Соледара

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Штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале подтвердил освобождение города Соледар. 

«По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар», – сказано в публикации. 

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале рассказал, что завершается зачистка города от украинских боевиков, кроме того, военные укрепляют свои позиции в городских окрестностях. 

Ранее Минобороны РФ доложило, что освобождение Соледара было завершено вечером 12 января. В оборонном ведомстве также пояснили, что в наступательных действиях участвовала разнородная группировка российских сил. 

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