Штаб теробороны ДНР подтвердил освобождение Соледара

Штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале подтвердил освобождение города Соледар.

«По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар», – сказано в публикации.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале рассказал, что завершается зачистка города от украинских боевиков, кроме того, военные укрепляют свои позиции в городских окрестностях.

Ранее Минобороны РФ доложило, что освобождение Соледара было завершено вечером 12 января. В оборонном ведомстве также пояснили, что в наступательных действиях участвовала разнородная группировка российских сил.