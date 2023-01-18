Командир «Ахмата»: Российские военные отрезали Артемовск от основных путей снабжения

Российские военные перерезали основные артерии снабжения ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут). Оставшиеся в городе военные блокируются, заявил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«Артемовск обжат с правой стороны, перерезаны основные артерии обеспечения подразделений ВСУ жизненно необходимыми продуктами питания, боеприпасами и многим другим», – приводит его слова РИА Новости. В ближайшие дни планируется до конца заблокировать оставшуюся артерию, что принесет «очень серьезный результат» на этом направлении, добавил он.

Он также сообщил, что по всей линии соприкосновения в Донбассе идут тяжелые бои, подчеркнув, что инициатива остается на стороне российских военных, а ВСУ несут большие потери в живой силе и технике.

На прошлой неделе в Минобороны РФ заявили, что освобождение Соледара позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в «котел». Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял об оперативном окружении Артемовска. Позднее зарубежные СМИ сообщили, что украинское командование рассматривает возможность отступления из Артемовска, чтобы не попасть в «котел».