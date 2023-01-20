В ДНР заявили о взятии села Клещеевка под Артемовском

Расположенное к юго-западу от города Артемовска (украинское название — Бахмут) село Клещеевка полностью перешло под контроль российских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики.

«По состоянию на 20 января 2023 г. на территории Донецкой народной республики российские войска освободили Клещеевку», — утверждается в заявлении.

При этом на опубликованной штабом карте стрелкой показано предполагаемое направление наступления российских войск на сам город, бои за который идут уже много месяцев.

Накануне, 19 января, о взятии Клещеевки бойцами частной военной компании «Вагнер» заявил ее основатель — бизнесмен Евгений Пригожин. «Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли», — пояснил он.

Впервые о том, что Клещеевка взята, российские военные корреспонденты сообщили еще 16 января, но тогда Пригожин не подтвердил эту информацию.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала масштабных боевых действий Роскомнадзор потребовал от отечественных СМИ освещать их ход, опираясь только на сообщения официальных российских источников.