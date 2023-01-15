WP: Украинское командование допускает «временное отступление» из Артемовска

Украинское командование рассматривает возможность отступления из Артемовска. Это «непростое решение» допускается после освобождения Соледара, из-за которого ВСУ могут отрезать от снабжения и заключить в «котел». Об этом со ссылкой на Washington Post сообщает РИА Новости.

«Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей», — заявил источник издания из украинского командования.

По его данным, подразделения несут тяжелые потери в Артемовске.

Другой источник — командующий разведбатальоном Юрий Скала — добавил, что сейчас предпринимаются все меры, которые необходимы для совершения «тактического маневра».

В Washington Post, однако, отметили, что даже временное отступление из Артемовска грозит Украине серьезными политическими последствиями.