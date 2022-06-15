«Созвездие-Йолдызлык» переедет на временную площадку после пожара в резиденции в Казани

После вчерашнего пожара в резиденции «Созвездие-Йолдызлык» в Казани для движения подыщут временную площадку для размещения. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

«На сегодняшний момент идут доследственные работы. Поэтому о причинах пожара и размере ущерба пока рано что-то говорить. Сейчас важно оперативно найти вариант временного размещения „Созвездия“ на альтернативной площадке», — отметил министр.

Он добавил, что «Созвездие-Йолдызлык» — достояние республики. Движение уже более 20 лет является кузницей творческих кадров, которые хорошо известны далеко за пределами республики.

Напомним, что вчера в резиденции движения «Созвездие-Йолдызлык» произошел пожар. Возгорание началось на чердаке, после чего огонь перекинулся на крышу. Площадь огня составила 500 квадратных метров, потушить его удалось только ближе к шести часам вечера. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.