На чердаке арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» в Казани произошел пожар

Сообщение о том, в доме №49 по улице Гладилова в Казани произошел пожар, поступило сегодня в 11.38 на номер вызова пожарной охраны 101, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте установлено, что возгорание произошло в чердачном помещении арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Из здания самостоятельно вышли 80 человек. Никто не пострадал.

Огнеборцы работают на месте по рангу пожара №2.



«На место происшествия выехал прокурор города Казани Олег Дроздов. Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.