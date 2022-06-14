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Происшествия
14 июня 2022  12:25
Полина Шевчук

На чердаке арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» в Казани произошел пожар

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На чердаке арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» в Казани произошел пожар

Сообщение о том, в доме №49 по улице Гладилова в Казани произошел пожар, поступило сегодня в 11.38 на номер вызова пожарной охраны 101, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте установлено, что возгорание произошло в чердачном помещении арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Из здания самостоятельно вышли 80 человек. Никто не пострадал.

Огнеборцы работают на месте по рангу пожара №2. 
 

«На место происшествия выехал прокурор города Казани Олег Дроздов. Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#пожар казань #МЧС РТ
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