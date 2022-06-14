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Ру Тат
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Происшествия
14 июня 2022  14:10
Павел Климчак

Минмолодежи: Пожар в здании «Созвездия-Йолдызлык» начался на чердаке и перешел на крышу

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Возгорание в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» началось на чердаке, после чего огонь перешел на крышу. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Из здания резиденции сразу же эвакуировали всех работников и посетителей, пожарные продолжают тушить возгорание.

«На месте также находятся заместитель Премьер-министра Лейла Фазлеева, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан – Начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин и первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков», – добавили в пресс-службе министерства.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что на чердаке арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» в Казани произошел пожар. Прокуратура начала проверку.

#созвездие-йолдызлык #пожар
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