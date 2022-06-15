После пожара в арт-резиденции «Созвездия-Йолдызлык» возбудили уголовное дело

Как стало известно «Татар-информу», после пожара в здании арт-резиденции «Созвездия-Йолдызлык» возбуждено уголовное дело. По данным агентства, следствие рассматривает несколько версий возникновения пожара.

Ранее «Татар-информ» сообщал о пожаре в арт-резиденции «Созвездия-Йолдызлык». Как сообщили в Минмолодежи РТ, возгорание началось на чердаке здания, после чего огонь перекинулся на крышу.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров, потушить его удалось только ближе к шести часам вечера.