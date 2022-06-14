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Ру Тат
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Происшествия
14 июня 2022  18:11
Павел Климчак

В Казани потушили пожар в арт-резиденции «Созвездия-Йолдызлык»

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Ближе к шести часам вечера на Гладилова в Казани пожарные потушили крупное возгорание в арт-резиденции «Созвездия-Йолдызлык». Напомним, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что в Казани начался пожар в арт-резиденции «Созвездия-Йолдызлык». Как сообщили в Минмолодежи РТ, возгорание началось на чердаке, после чего огонь перешел на крышу. Прокуратура начала проверку.

#пожар #созвездие-йолдызлык
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