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Ру Тат
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Происшествия
14 июня 2022  16:54
Павел Климчак

Площадь пожара в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» достигла 500 кв.м

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В половину пятого вечера пожарным удалось локализовать возгорание в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» на площади в 500 квадратных метров.

В данный момент огнеборцы продолжают тушить возгорание, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о пожаре в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Как сообщили в Минмолодежи РТ, возгорание началось на чердаке, после чего огонь перешёл на крышу.

#созвездие-йолдызлык #пожар
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