Площадь пожара в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» достигла 500 кв.м

В половину пятого вечера пожарным удалось локализовать возгорание в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» на площади в 500 квадратных метров.

В данный момент огнеборцы продолжают тушить возгорание, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о пожаре в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Как сообщили в Минмолодежи РТ, возгорание началось на чердаке, после чего огонь перешёл на крышу.