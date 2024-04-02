Советник Шойгу увидел в «голой вечеринке» акт агрессии против РФ

Так называемая «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой была одним из примеров ментальной агрессии против России, соответствующие инструменты разрабатывают США и НАТО. Об этом заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в статье о «ментальной войне», опубликованной в журнале «Арсенал Отечества» (ее содержание излагает РИА Новости).

По мнению советника Сергея Шойгу, Соединенные Штаты используют в качестве инструмента ментальной войны внедрение в общество страны, на которую производится нападение, идеологических платформ деградации и безответственности.

Подобный подход предполагает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств и имитацию легитимной власти, поделился своим видением происходящего в мире Ильницкий.

«Эти технологии деградации заходят и к нам. Нашумевшая в декабре 2023 года „голая вечеринка“ является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — выразил уверенность советник руководителя военного ведомства.

Кроме того, Ильницкий в своей статье высказал предположение, что сейчас радикально меняется характер военных действий: захват и поражение «ментальной сферы» противника оказываются важнее контроля над территорией.

В конце прошлого года блогер Анастасия Ивлеева организовала вечеринку Almost Naked, она прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. В ней приняли участие артисты Филипп Киркоров, Анна Асти, Дима Билан, Глюкоза, Лолита Милявская, а также журналистка Ксения Собчак и ряд других публичных фигур. Дресс-код мероприятия призывал участников быть «практически голыми». Постфактум Роскомнадзор усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ*» на некоторых фотографиях и видеозаписях с вечеринки.

Позднее, 16 января, Президент РФ Владимир Путин сравнил ценности участников специальной военной операции и тех, кто «прыгает без штанов на каких-нибудь мероприятиях». Через десять дней, 26 января, он сказал, что элиту России нужно формировать из участников специальной военной операции, а не из тех «чудиков», которые «гениталии обнажают».

*Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября этого года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя соответствующее явление «международным общественным движением».