Блогер Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России

Блогер Анастасия Ивлеева, оказавшаяся в центре скандала после так называемой «голой вечеринки», опровергла слухи о своем отъезде из России.

«Передаю вам морознейший привет с города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими», — заявила блогер в видео, которое опубликовала в Telegram-канале.

«<…> рекомендую вам поменьше сидеть в интернете и побольше времени в эти чудесные деньки проводить с близкими и родными», — заметила Ивлеева, обращаясь к подписчикам. Таким образом она, видимо, намекнула на нежелание и дальше привлекать излишнее внимание публики.

Ранее журналистка Ксения Собчак, сама бывшая одной из гостий «голой вечеринки», в своем Telegram-канале написала, что Анастасия Ивлеева уехала за границу, потому что «опасается последствий».

Сегодня же стало известно, что арестованного после мероприятия на 15 суток екатеринбургского рэпера Vacio (Николая Васильева) задержали вновь, ему повторно вменяют мелкое хулиганство.

Upd. (21.30): В вечеринке Almost Naked, прошедшей в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря, приняли участие артисты Филипп Киркоров, Анна Асти, Дима Билан, Глюкоза, Лолита Милявская. Дресс-код мероприятия призывал участников быть «практически голыми». Постфактум Роскомнадзор усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ*» на некоторых фотографиях и видеозаписях с вечеринки.

*Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября этого года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя соответствующее явление «международным общественным движением».