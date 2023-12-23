Роскомнадзор подтвердил, что усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ*» на вечеринке Ивлеевой

Роскомнадзор усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ*» на некоторых фотографиях и видеозаписях с «почти голой» вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор». Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, передает РБК.

Ранее о том, что Роскомнадзор начал работу по удалению из интернета снимков с вечеринки Almost Naked, рассказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости», — написал парламентарий в своем Telegram-канале, выразив при этом надежду, что МВД «не останется в стороне» и «в отношении организаторов шабаша будут возбуждены административные дела».

Вечеринка Almost Naked состоялась в московском клубе «Мутабор». Среди ее посетителей были в том числе Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров и Дима Билан.

Побывавшего на мероприятии екатеринбургского рэпера Vacio (Николая Васильева) за копирование образа солиста группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса оштрафовали на 200 тыс. рублей и арестовали на 15 суток. В его действиях усмотрели признаки мелкого хулиганства и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола.

*Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября этого года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя соответствующее явление «международным общественным движением».