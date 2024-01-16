Путин заявил о разных ценностях участников спецоперации и тех, кто «прыгает без штанов»

Президент РФ Владимир Путин, выступая на муниципальном форуме «Малая родина — сила России», который проходит в рамках выставки «Россия» на ВДНХ, сравнил ценности участников специальной военной операции и тех, кто «прыгает без штанов на каких-нибудь мероприятиях».

«Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие», — заявил глава государства (цитата по ТАСС).

Соответственно, по мнению Путина, если участники спецоперации хотят работать в муниципалитетах, «конечно, их нужно привлекать к этой работе».

Судя по всему, Президент намекал на гостей организованной блогером Анастасией Ивлеевой вечеринки Almost Naked, которая прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. В ней приняли участие артисты Филипп Киркоров, Анна Асти, Дима Билан, Глюкоза, Лолита Милявская, журналистка Ксения Собчак и ряд других публичных фигур. Дресс-код мероприятия призывал участников быть «практически голыми». Постфактум Роскомнадзор усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ*» на некоторых фотографиях и видеозаписях с вечеринки.

Форум «Малая родина — сила России» проходит 15 и 16 января. Всего задействовано 35 площадок, 700 спикеров и больше 7,5 тыс. участников. Цель мероприятия — объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству. В делегацию Татарстана вошел 91 человек. Несколько глав муниципальных образований республики принимают участие в работе форума.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

*Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября этого года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя соответствующее явление «международным общественным движением».