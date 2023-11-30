Движение ЛГБТ* запретили в России и признали экстремистской организацией

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

С иском в суд обратился Минюст. Как сообщали ранее в министерстве, в деятельности ЛГБТ-движения* на территории РФ «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

На заседании судья добавил, что решение следует «исполнять немедленно».

* Экстремистская организация, запрещенная в России