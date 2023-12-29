Минкульт ответил на призывы лишить Киркорова звания народного артиста РФ

Певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста России из-за участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом, комментируя ситуацию, заявило Министерство культуры России.

«В соответствии с пунктом 9 Положения о государственных наградах Российской Федерации, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 „О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации“, награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — объяснили в ведомстве ТАСС.

С предложением лишить Киркорова звания в Минкульт обращался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В заявлении он подчеркнул, что действия певца дискредитируют это звание.

Напомним, что в вечеринке, прошедшей в Москве в ночь на 21 декабря, приняли участие журналистка Ксения Собчак, артисты Анна Асти, Дима Билан, Глюкоза, Лолита Милявская. Дресс-код мероприятия призывал участников быть «практически голыми».

Как рассказал юрист, оценивая ситуацию, Киркоров мог бы лишиться звания из-за непристойного поведения, нарушения моральных и этических норм.