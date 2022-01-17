Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о ковид-сертификатах

Государственная Дума ФС РФ поддержала снятие с рассмотрения законопроекта о введении сертификатов с QR-кодами о вакцинации для посещения общественных мест. Об этом рассказал спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — написал политики.

При этом Председатель Госдумы также поблагодарил подписчиков канала за обратную связь — ранее он интересовался их мнением о законопроекте, вводящем ковид-сертификаты.

«Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения. Спасибо большое!» — подчеркнул Володин.

Ранее Правительство России решило отложить второе чтение законопроекта о ковид-сертификатах в Государственной Думе из-за изменившейся эпидемиологической ситуации и внести поправки в документ. Пункты, связанные с так пока и не принятой новеллой, уберут из списка поручений Президента РФ Владимира Путина.

Изначально Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и проезда в транспорте. Второй документ позднее был снят с рассмотрения со ссылкой на то, что он очень сложен в реализации и требует доработки.