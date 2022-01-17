Пункты по законопроекту о QR-кодах уберут из списка поручений Путина

Положения, связанные с законопроектом о QR-кодах, уберут из перечня поручений Президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, на это повиляло начало новой волны, связанной с распространением штамма «омикрон» и его новыми характеристиками.

«Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной „омикрона“, новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных», — пояснил пресс-секретарь.

Президент поручал Правительству в первом пункте перечня, подготовленного после пленарного заседания съезда «Российского союза промышленников и предпринимателей» доработать совместно парламентом, а также объединениями работодателей и представителями общественности законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Министров обязывали создать механизм с неукоснительным соблюдением прав граждан, который бы гарантировал доступность документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или наличие медицинских противопоказаний к ней, либо что гражданин перенес заболевание. Правительство также должно было оценить, как будет влиять законопроект на деятельность организаций в различных отраслях экономики.

Во втором пункте Президент поручал министрам еще до принятия законопроекта о QR-кодах обеспечить готовность инфраструктуры и технологий, которые необходимы для реализации документа.

Напомним, что законопроект на рассмотрение в Госдуму внесли 12 ноября прошлого года. Изначально россияне должны были предъявлять QR-коды в общественных местах, а также в поездах и самолетах электронные сертификаты с QR-кодами о прививке. Позже от идеи проверок на транспорте отказались.