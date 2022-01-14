Правительство России отложило второе чтение законопроекта о ковид-сертификатах

Правительство совместно с партией «Единая Россия» приняли решение отложить второе чтение законопроекта о ковид-сертификатах в Госдуме из-за сегодняшней эпидситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

«Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма „дельта“, сейчас это будут новые вызовы», — пояснила она.

12 января на заседании с Кабмином Президент России Владимир Путин подчеркнул, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.