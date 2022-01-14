Правительство РФ внесет поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах

Правительство внесет поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах 14 января, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня, в соответствии с решением Государственной Думы, правительством будут внесены поправки ко второму чтению проекта федерального закона „О внесении изменений в федеральный закон „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения““», — рассказала Голикова.

Она отметила, что поправки были подготовлены с учетом итогов обсуждения проекта в первом чтении со всеми фракциями Государственной Думы РФ.

Ранее Кабмин совместно с партией «Единая Россия» приняли решение отложить второе чтение законопроекта о ковид-сертификатах в Госдуме из-за сложившейся сегодня эпидситуации.

Напомним, Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и проезда в транспорте. Второй законопроект позднее был снят с рассмотрения со ссылкой на то, что он очень сложен в реализации и требует доработки.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Президент России Владимир Путин с самого начала заявлял, что законопроект будет принят только в том случае, если он сможет гарантировать соблюдение прав и интересов всех граждан.

Законопроект о введении в общественных местах системы QR-кодов был принят Государственной Думой ФС РФ в первом чтении.