Совет ЕС утвердил решение о сохранении прибыли от замороженных активов РФ для Украины

Флаг Европы

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Прибыль от замороженных российских активов в депозитариях Европейского Союза должна будет фиксироваться и храниться отдельно. Соответствующее решение принял Совет ЕС, сообщается на сайте организации.

Теперь «центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ России на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопленные в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно», отмечается в сообщении. Кроме того, «депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью», уточняют в Евросовете.

«Это решение открывает путь совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе», — подчеркивается в заявлении.

Соответствующий финансовый вклад может быть направлен через бюджет Евросоюза в Фонд Украины, по которому Совет и Европейский парламент достигли предварительного соглашения 6 февраля этого года.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен достичь соглашения по использованию замороженных активов РФ в интересах Украины до следующего заседания совета глав МИД, которое состоится в середине февраля. Постоянные представители стран Евросоюза уже согласовали соответствующее предложение Еврокомиссии.

Всего Европейский Союз и страны «Большой семерки» заморозили около 300 млрд евро резервов Банка России. В ЕС также заморожены активы оказавшихся под санкциями российских бизнесменов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал передать Украине замороженные активы РФ. Россия собирается ответить на конфискацию своих активов и угрожает изъятием западных инвестиций.