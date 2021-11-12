В Германии ожидают, что Путин повлияет на ситуацию с мигрантами на границе ЕС

Власти Германии уверены, что Президент России Владимир Путин способен помочь в разрешении ситуации с беженцами на границе Польши и Беларуси, и ожидают его содействия. Об этом заявила официальный представитель Правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает «Интерфакс».

«С нашей точки зрения, российский Президент имеет возможность повлиять на ситуацию, и мы ждем, что он это сделает», — подчеркнула она.

Ранее Президент РФ и и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию с нелегальными мигрантами.

В последнее время Литва, Латвия и Польша неоднократно сообщали о большом количестве задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью и обвиняли Минск в миграционном кризисе.

Из-за наплыва большого количества нелегалов на границе Президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Беларусью территориях режим чрезвычайного положения, но мигранты продолжают попытки попасть на территорию Польши.

Сегодня несколько десятков беженцев повредили ограждение и смогли прорваться через границу, но были остановлены солдатами польской армии.