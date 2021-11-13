Путин: Беженцы на границе Беларуси с Польшей не нарушают законов

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» рассказал о том, что беженцы на границе Беларуси с Польшей не нарушают законов.

«Если посмотреть на внутреннее законодательство европейских стран, то они [беженцы и уже укоренившиеся в европейских странах мигранты, которые создают у своих соотечественников привлекательный образ жизни в странах Евросоюза — прим. Т-и] и не нарушают ничего – что они нарушают? Человек живет в одной стране, хочет переехать в другую по каким-то соображениям – безопасности, даже по экономическим соображениям», — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, гуманистические ценности, пропагандируемые европейскими странами, по отношению к беженцам на границе Беларуси и Польши не применяются.

«Когда на границе между Белоруссией и Польшей польские пограничники и представители вооруженных сил избивают потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в места их расположения, где дети и женщины на последних месяцах беременности находятся – ну как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей», — отметил российский лидер.

Он не в первый раз подчеркнул, что Россия к этому вопросу отношения вообще никакого не имеет.