В Германии заявили, что смогут поставить на Украину танки Leopard только спустя год

Несмотря на наличие 22 танков Leopard 2 и 88 Leopard, концерну Rheinmetall потребуется год для подготовки и отправки машин на Украину. Об этом в беседе с BILD am Sonntag рассказал глава предприятия Армин Паппергер.

«Даже если завтра будет принято решение, что нам можно отправить танки Киеву, то поставка будет осуществлена к началу следующего года», — приводит слова специалиста ТАСС.

Он объяснил, что перед отправкой танки разбирают и собирают заново, чтобы подготовить к участию в боевых действиях. Однако — такой вариант тоже допустим — передать Украине Leopard могут Вооруженные силы Германии, полагает Паппергер.