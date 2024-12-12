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Соцфонд раскрыл порядок индексации пенсий у работающих пенсионеров
С 1 января будущего, 2025 года пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,3%, причем прибавка будет высчитываться с учетом всех пропущенных с 2016 года индексаций. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России.
«Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации [у неработающих и у работающих пенсионеров] будет производиться <...> с учетом всех индексаций <...>», — отметили в Соцфонде.
При этом выплаты работающим пенсионерам окажутся проиндексированы исходя из того, какими они должны были быть, если бы Правительство России в 2016 году не отменило индексацию пенсий для этой категории граждан. Эти суммы прибавятся к выплатам, которые они получают в текущем году.
«Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. <...> повышение выплат гарантировано всем, но только оставившие трудовую деятельность получат еще и прибавку в связи с прекращением трудовой деятельности», — напомнили в фонде.
О возобновлении индексации выплат неработающим пенсионерам на пленарной сессии ПМЭФ в этом году объявил Президент России Владимир Путин. Государственная Дума приняла соответствующий закон, а глава государства подписал его.
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