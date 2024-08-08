Соцфонд Татарстана: Работающих пенсионеров ждет перерасчет и индексация пенсий

Эдуард Вафин: «Социальные пенсии назначаются тем, у кого нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Пенсионные выплаты индексируются трижды в год»

Эдуард Яфасович, сколько всего получателей пенсий в Татарстане и какие виды пенсий им выплачиваются?

В республике более 1,1 млн получателей всех видов пенсий. Пенсии есть страховые – по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Они назначаются с учетом стажа и заработка. К получателям страховой пенсии относятся и военные пенсионеры, в том числе пенсионеры силовых ведомств, которым пенсия выплачивается без фиксированной выплаты.

Социальные пенсии назначаются тем, у кого нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Однако большинству пенсионеров они выплачиваются в связи с инвалидностью и потерей кормильца.

И еще есть пенсии по государственному обеспечению для участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей. Кроме того, такие пенсии получают люди, подвергшиеся воздействию радиации, и нетрудоспособные члены их семей, космонавты, летчики-испытатели и другие.

Сколько раз в год индексируются пенсии?

Пенсионные выплаты индексируются трижды в год. С 1 января – все виды страховых пенсий, с 1 февраля – ряд социальных выплат, с 1 апреля – социальные пенсии и по гособеспечению. В 2024 году все виды пенсий были проиндексированы на 7,5% и социальные выплаты – на 7,4%.

«Всем работающим гражданам, в зависимости от их заработка и уплаченных страховых взносов, ежегодно начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты – ИПК» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С 1 августа страховые пенсии пересчитывают с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов»

В августе произойдет перерасчет страховых пенсий. Кого затронет корректировка выплат в Татарстане? Сколько это примерно человек?

1 августа Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан провело беззаявительный перерасчет страховых пенсий более 125 тыс. работавших в 2023 году пенсионеров. Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Также будут увеличены пенсии татарстанцев по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении.

На какую прибавку в августе может рассчитывать работающий пенсионер?

Всем работающим гражданам, в зависимости от их заработка и уплаченных страховых взносов, ежегодно начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты – ИПК. Пока пенсионер работает, он также формирует эти ИПК, которые в результате перерасчета увеличивают его страховую пенсию. Исходя из страховых взносов, поступивших в Социальный фонд в 2023 году, с 1 августа 2024 года страховые пенсии пересчитывают с учетом сформированных ИПК. Уточню, что для работающих пенсионеров максимально возможное количество начисленных ИПК за год – 3.

Как узнать размер накопленного коэффициента?

Узнать, сколько ИПК накопилось на индивидуальном лицевом счете гражданина (ИЛС), можно на портале госуслуг или в личном кабинете на сайте Социального фонда России. Данные о сформированных коэффициентах с разбивкой по годам отражаются в выписке из индивидуального лицевого счета.

С 2025 года повышение пенсии будет производиться всем пожилым людям, независимо от того, продолжают они трудиться или вышли на заслуженный отдых Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С 2025 года повышение пенсии будет производиться всем пожилым людям»

Каков размер максимальной прибавки?

Чтобы посчитать конкретную сумму, на которую увеличится размер страховой пенсии, надо умножить количество индивидуальных пенсионных коэффициентов на их стоимость, которая зависит от даты выхода на пенсию.

Теперь давайте поговорим о предстоящей индексации пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. Она будет отличаться от индексаций прошлых лет?

Начну с того, что страховые пенсии ежегодно индексируются всем пенсионерам – работающим и неработающим. С 2016 года законодательно закреплено, что неработающим пенсионерам за счет индексации выплаты повышаются, а у работающих пенсионеров ежегодные индексации фиксируются на лицевых счетах. После увольнения им производится перерасчет выплат с учетом всех пропущенных за время работы индексаций.

С 2025 года повышение пенсии будет производиться всем пожилым людям, независимо от того, продолжают они трудиться или вышли на заслуженный отдых. У работающих пенсионеров индексироваться будет не фактически выплачиваемая пенсия, а та, какой она была бы, если бы предыдущие индексации действовали. Увеличение пенсионных выплат за счет индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить по-прежнему после завершения ими трудовой деятельности. Именно это предполагает закон, который 8 июля подписал Президент России.

Разложите, пожалуйста, что называется, по полочкам, и если можно, то на примере.

Алгоритм расчета индексации следующий:

Исходная сумма – размер пенсии, которую гражданин получает по состоянию на 31 декабря 2024 года. Считаем все пропущенные за годы работы индексации. Прибавляем их к фактической пенсии. Получается база для индексации 2025 года. Считаем размер индексации от этой базы в 2025 году. Прибавляем полученный результат к фактической пенсии.

Поясню на конкретном примере. Допустим, страховая пенсия работающего пенсионера составляет 15 тыс. рублей и он не увольнялся с 2021 года. Если бы за эти годы его страховую пенсию проиндексировали четыре раза, то есть в 2021 году – на 6,3%, в 2022-м – на 19,46%, в 2023-м – на 4,8% и в 2024-м – на 7,5% (всего 38,06%), то пенсия составила бы 20 790 рублей. Эта сумма и значится на лицевом счете пенсионера, и именно по ней будет произведена индексация в 2025 году, а сумма прибавки добавится к 15 тысячам рублей пенсии.

Как видим, такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам, а со следующего месяца после увольнения пенсионер получит прибавку с учетом пропущенных лет. Напомню, что гражданам в Отделение СФР по Татарстану для этого обращаться не нужно, возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам пройдет автоматически.

Численность работающих пенсионеров в Татарстане на 1 июня 2024 года составляет 209 тыс. человек, или 18,9% от общей численности получателей пенсий Фото: © «Татар-информ»

«Средний размер пенсии в республике составляет 20,7 тыс. рублей»

Давайте подведем итоги: зачем проводится изменение порядка индексации пенсий с 2025 года?

Ответ очевиден. Индексация увеличит размер пенсионных выплат как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. И еще принятое решение послужит дополнительным стимулом к продолжению пенсионерами трудовой деятельности. К примеру, в нашем Отделении СФР по Татарстану, где развита система наставничества, работающие пенсионеры – высококвалифицированные специалисты, которые могут передать свой богатый опыт молодежи.

А сколько сейчас пенсионеров работают в Татарстане? Какая у них средняя пенсия и насколько она больше, чем у неработающих?

Численность работающих пенсионеров в Татарстане на 1 июня 2024 года составляет 209 тыс. человек, или 18,9% от общей численности получателей пенсий. Если в целом средний размер пенсии пенсионеров в республике составляет 20 759 рублей, то средний размер страховой пенсии работающих пенсионеров – 17 745 рублей. По статистике почти 50% уволившихся пенсионеров через какой-то период вновь трудоустраиваются. В целом прогнозируется, что повышенную пенсию в Татарстане получат более 200 тыс. трудящихся пенсионеров. Средства в бюджете для этого заложены.