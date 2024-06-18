Соцфонд назвал число работающих пенсионеров в Татарстане

С начала года более 2,3 тыс. жителей Татарстана оформили пенсии по старости в автоматическом режиме. Всего по республике различные виды пенсий получают более 1 млн человек. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Соцфонда по РТ.

«В настоящее время различные виды пенсий по линии Социального фонда в Татарстане получает более 1 млн человек, что примерно на уровне прошлого года. В том числе страховые пенсии оформлены 859 тыс. человек старшего трудоспособного возраста, из них 126 тыс. человек продолжают работать», – сообщили в Соцфонде.

При этом число работающих пенсионеров за год в республике почти не изменилось, их количество составляет примерно более 14% от общего числа получателей пенсий по возрасту.

Жители региона оформляют пенсии по старости в автоматическом режиме на портале госуслуг без хождений по инстанциям и подтверждающих документов. Это стало возможным благодаря информационной системе Социального фонда, в которой учитываются все нужные сведения.

При этом важно, чтобы в лицевой счет были включены полные сведения обо всех периодах трудовой деятельности, страховых взносах, уплаченных работодателем, стаже и индивидуальных пенсионных коэффициентах, ведь от этого зависит размер пенсии.

Проверить полноту сведений о трудовой деятельности можно, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на госуслугах или в клиентской службе Отделения СФР по Республике Татарстан. Если сведения окажутся неполными, то люди могут подать заявления о корректировке индивидуальных лицевых счетов.

«Наши специалисты направляют запросы в архивы, уточняют дополнительные сведения у работодателей. Людям нужно лишь подать заявление о назначении страховой пенсии по старости за месяц до наступления пенсионного возраста», – уточнил управляющий отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин.

В этом году выйти на страховую пенсию по старости могут женщины, достигшие 58 лет, и мужчины, которым исполняется 63 года. Обязательным условием является наличие 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.