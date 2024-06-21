Работающие пенсионеры при индексации не потеряют недополученную сумму

С 2025 года пенсии неработающих и работающих пенсионеров будут индексироваться по единым правилам. При этом последним не стоит опасаться, что недополученные средства пропадут, подчеркнул в беседе с ТАСС замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Индексация выплат работающим пенсионерам была приостановлена с 2016 года. При возобновлении в 2025 году повышение будет производиться с учетом не текущего размера пенсии, а из того, каким бы он был с учетом всех индексаций за прошедшие восемь лет.

«Предположим, работающий человек получал 20 тыс. рублей, его пенсия не индексировалась восемь лет, а если бы он прекратил работать, то с учетом всех индексаций получал бы, например, 30 тыс. рублей. А индексация с учетом инфляции, например, составляет 10%. В этом случае его пенсия будет проиндексирована в 2025 году не на 2 тыс., а на 3 тыс. рублей», — рассказал подробнее парламентарий.

Исаев напомнил, что со следующего года индексация пенсий будет проводиться дважды в год — 1 февраля и 1 апреля. В первый раз повышение произойдет с учетом уровня инфляции, во второй — исходя из индивидуального пенсионного коэффициента.

Если россиянин прекратит работать, то размер его пенсии будет учитывать все индексации с 2016 года. Таким образом, все недополученные средства будут возмещены.

О возобновлении индексации выплат неработающим пенсионерам на пленарной сессии ПМЭФ ранее объявил Президент России Владимир Путин. Глава государства поручил Госдуме принять необходимый закон в рамках весенней сессии.