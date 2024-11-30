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Социальные пенсии россиян с апреля вырастут на 14,75%
С 1 апреля следующего года социальные пенсии россиян увеличатся на 14,75% и составят почти 15,5 тысячи рублей. Об этом говорится в утвержденном Президентом России Владимиром Путиным законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на ближайшие три года. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе идет речь о социальных пенсиях и выплатах по государственному пенсионному обеспечению. Соглано плану на 2026 год, выплаты вырастут на 4,5%, а еще спустя год — на 4%.
С начала 2025 года размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней изменится на 7,3%, в феврале 2026-го — на 4,5%, в апреле — еще на 5,5%. В 2027 году выплаты проиндексируют на 4% с февраля и на 4,1% с 1 апреля. Таким образом, на конец 2025 года страховая пенсия россиян достигнет 24 059 рублей.
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