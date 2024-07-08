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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Государственная Дума приняла закон 26 июня, а Совет Федерации одобрил его 3 июля. Новелла начнет действовать с 1 января следующего, 2025 года.

Работающие пенсионеры будут получать саму страховую пенсию и фиксированную выплату к ней, которая ранее была назначена, но не выплачивалась им до ухода с работы, в размере, установленном на 31 декабря 2024 года (без учета недополученных средств). При расчете суммы индексации обязательно окажутся учтены все предыдущие индексации, другие корректировки и перерасчет.

В дальнейшем выплаты работающим пенсионерам будут подлежать ежегодной индексации наравне с выплатами тем, кто прекратил трудиться.

В Правительстве РФ подсчитали, что в среднем пенсии работающих россиян увеличатся не менее чем на 1,3 тыс. рублей. Реализация инициативы в 2025 году обойдется в 96,45 млрд рублей, в 2026-м — в 177,03 млрд, а в 2027-м — 260 млрд рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что закон об индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 млн человек.

Возобновить индексацию пенсий этой категории граждан на Петербургском международном экономическом форуме поручил Владимир Путин. Подробнее о механизме, а также о том, почему его было решено вернуть, можно узнать в материале «Татар-информа».