«Собак боялся, сам подойти не мог»: что известно о нападении псов на ребенка на Лебяжьем

Мальчик, которого накануне вечером искусали бездомные собаки, находится в ДРКБ. Его состояние врачи оценивают как стабильное, ближе к средней степени тяжести. С ребенком сейчас занимаются несколько специалистов, в том числе психологи.

«С ним работают психологи, травматологи, хирурги и нейрохирурги. Ребенок маленький, и стрессовое состояние у него, конечно, тоже присутствует, поэтому психологическая помощь нужна обязательно», – объяснил заместитель главного врача ДРКБ по хирургической помощи Михаил Поспелов.

Ребенка в больницу привезли накануне вечером родители. У мальчика были раны от укусов собак практически по всему телу: на голове, теле, руках и ногах, в паховой зоне.

«После стабилизации состояния была выполнена в приемном покое компьютерная томография, на которой не выявлено повреждений головного мозга, и ребенок по экстренным показаниям был взят в операционную. На операции была выполнена первичная хирургическая обработка ран и их дренирование», – рассказал Михаил Поспелов.

По словам врачей, раны у ребенка на теле различной глубины, поэтому некоторые из них пришлось дренировать.

«Укушенные раны заживают достаточно плохо, с элементами воспаления. Поэтому для того, чтобы исключить гнойно-воспалительные осложнения со стороны ран, в них установлены дренажи», – объяснил заместитель главврача ДРКБ по хирургической помощи.

Сейчас вместе с мальчиком в больнице находится его мама Екатерина. В разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» она рассказала подробности о нападении собак.

Они с супругом приехали накануне в Казань с двумя детьми из Сыктывкара отдохнуть. Для этого они сняли летний домик около озера Лебяжье. Заселяясь в него, взрослые обратили внимание на несколько больших собак неподалеку. По словам женщины, они бегали рядом, но подходить ближе боялись.

«Там были три большие собаки. Но они виляли хвостами, поджимали уши, близко ко взрослым не подходили. Видимо, люди их подкармливали, поэтому они так себя вели», – рассказала Екатерина.

Разложив вещи, семья отправилась в веревочный парк. На обратном пути 7-летний мальчик пробежал немного вперед от родителей. Однако дойдя до домика, взрослые ребенка не увидели.

По словам мамы мальчика, она решила вернуться обратно в веревочный парк, а ее супруг отправился искать в другую сторону. Недалеко от домика он услышал крики сына, на которого напали собаки. Он выхватил его, добежал с ним до машины и повез вместе с супругой в больницу.

Женщина рассказала, что хозяин летнего домика не признает, что собаки принадлежат ему.

«Сын собак остерегался. Он точно не побежал бы к ним обниматься. Сам он подойти к ним не мог», – добавила мама ребёнка.

После этого случая возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев рассказал, что надзорное ведомство взяло под контроль расследование дела.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, следствие полагает, что нападение собак на мальчика произошло из-за того, что неустановленные лица из администрации города и Главного управления ветеринарии РТ не отловили своевременно бродячих животных.

По словам врачей, за последнее время это уже второй случай обращения с ребенком, которого покусали бродячие собаки. Первый такой случай произошел в поселке Осиново, когда на 11-летнего мальчика набросилась стая собак.

ИА «Татар-информ» сообщало, что ребенка доставили в тяжелом состоянии в ДРКБ. После того случая Президент РТ поручил отрегулировать отлов безнадзорных животных на законодательном уровне.

Тогда в разговоре с агентством руководитель зооприюта «Кот и Пес» Альберт Галиев поделился, что для того, чтобы максимально избежать подобных происшествий, нужно полностью менять систему.