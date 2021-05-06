Минниханов поручил отрегулировать отлов безнадзорных животных на законодательном уровне

Проблема бродячих собак встречается во всех субъектах Российской Федерации. Президент Татарстана Рустам Минниханов дал распоряжение главам районов навести порядок в этом вопросе на своих территориях, также изменения разработают на законодательном уровне. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила глава пресс-службы руководителя республики Лилия Галимова.

«Президентом Татарстана даны очень подробные поручения по решению проблемы бродячих собак. Уже озвучены, есть распоряжения для глав муниципалитетов. Правительству поручено сформировать межмуниципальные приюты для того, чтобы произвести отлов собак. К тому же есть необходимость просмотреть с точки зрения законодательства, как нужно отрегулировать этот процесс», — сказала Галимова.

Она отметила, что, к сожалению, случаи нападения бродячих собак на людей происходят и в других регионах страны, причем в том числе чипированными и привитыми животными.

Напомним, что в конце апреля в поселке Осиново Зеленодольского района РТ собака покусала 11-летнего мальчика.