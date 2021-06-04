После нападения бродячих собак на 7-летнего мальчика на Лебяжьем возбуждено дело

После истории с мальчиком, на которого напали три бродячие собаки, возбудили уголовное дело, рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Инцидент произошел накануне вечером около озера Лебяжье. 7-летний мальчик вместе с родителями приехал в Казань в гости из другого региона. Когда они возвращались с прогулки в арендованный домик, собаки напали на ребенка. Его с травмами доставили в ДРКБ.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».