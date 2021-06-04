Мама покусанного бродячими собаками ребенка на озере Лебяжьем рассказала о нападении

Мама покусанного бродячими собаками 7-летнего мальчика на озере Лебяжьем рассказала подробности о нападении.

Семья с двумя детьми приехала на отдых накануне. Заселяясь в летний домик, взрослые обратили внимание на несколько больших собак неподалеку. По словам женщины, они бегали рядом, но подходить ближе боялись.

«Там были три большие собаки. Но они виляли хвостами, поджимали уши, близко ко взрослым не подходили. Видимо, они их подкармливали, поэтому они так себя вели», – рассказала женщина.

Разложив вещи, семья отправилась в верёвочный парк. На обратном пути оттуда 7-летний мальчик пробежал немного вперёд от родителей. Однако дойдя до домика, взрослые ребёнка не увидели.

По словам мамы мальчика, она решила вернуться обратно в верёвочный парк, ее супруг отправился искать в другую сторону. Недалеко от домика он услышал крики сына, на которого напали собаки. Он выхватил его, добежал с ним до машины и повёз вместе с супругой в больницу.

Женщина рассказала, что хозяин летнего домика не признает, что собаки принадлежат ему.

«Сын собак остерегался. Он точно не побежал бы к ним обниматься. Сам он подойти к ним не мог», – добавила мама ребёнка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после нападения бродячих собак на 7-летнего мальчика на Лебяжьем возбуждено дело. Сейчас ребёнка прооперировали, его состояние оценивается как стабильное.