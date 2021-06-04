Врачи ДРКБ рассказали, что у покусанного собаками мальчика раны по всему телу

Заместитель главного врача ДРКБ по хирургической помощи Михаил Поспелов рассказал о травмах, которые получил 7-летний ребенок, которого покусали собаки на Лебяжьем.

По словам врача, у мальчика раны от укусов по всему телу: на голове, ногах, руках, в паховой зоне.

«Сейчас его состояние оценивается как стабильное, ближе к средней степени тяжести», – рассказал Михаил Поспелов.

Ребенок находится в ДРКБ, его прооперировали, сейчас с ним его мама. Ранее мама мальчика рассказала агентству подробности нападения собак на ребенка.

ИА «Татар-информ» сообщало, что на Лебяжьем три бродячие собаки напали на 7-летнего мальчика. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по данному факту.