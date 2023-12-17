Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
СМИ узнали причину снятия Австрией вето с 12-го пакета санкций против России
Австрия поддержала 12-й пакет ограничительных мер Европейского Союза против России после того, как Украина исключила австрийский Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинское Правительство и одного из дипломатов ЕС.
Таким образом, Австрия добилась исключения Raiffeisen Bank International из украинского перечня «международных спонсоров войны», констатирует агентство.
Соответствующий черный список носит символический, а не юридический характер. Однако его составители надеются, что общественное давление на включенные в него компании будет усиливаться и им придется свернуть бизнес в РФ.
«Статус [Raiffeisen Bank] приостановлен на период двусторонних консультаций с участием представителей Еврокомиссии», — информирует пресс-служба украинского Кабмина об удалении австрийского финансового учреждения из черного списка.
Ранее издание Politico со ссылкой на трех дипломатов написало, что Евросовет согласовал 12-й пакет санкций, когда канцлер Австрии Карл Нехаммер временно покинул зал.
Инцидент собеседники издания объяснили совпадением: политик будто бы вышел из помещения для переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне.
До этого аналогичным образом было принято решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Настроенный решительно против этой идеи Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после начала обсуждения покинул зал, чтобы «выпить кофе» по совету канцлера Германии Олафа Шольца.
После этого пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал практику принятий решений в Евросовете «удивительной», о чем сообщал «Татар-информ».
В очередной пакет санкций ЕС должен войти запрет на российские алмазы и жемчуга. Предусмотрено также расширение ограничений на импорт в РФ. По информации источника ТАСС, сейчас началась письменная процедура утверждения новых рестрикций.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»