СМИ узнали причину снятия Австрией вето с 12-го пакета санкций против России

Флаг Европы

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Австрия поддержала 12-й пакет ограничительных мер Европейского Союза против России после того, как Украина исключила австрийский Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинское Правительство и одного из дипломатов ЕС.

Таким образом, Австрия добилась исключения Raiffeisen Bank International из украинского перечня «международных спонсоров войны», констатирует агентство.

Соответствующий черный список носит символический, а не юридический характер. Однако его составители надеются, что общественное давление на включенные в него компании будет усиливаться и им придется свернуть бизнес в РФ.

«Статус [Raiffeisen Bank] приостановлен на период двусторонних консультаций с участием представителей Еврокомиссии», — информирует пресс-служба украинского Кабмина об удалении австрийского финансового учреждения из черного списка.

Ранее издание Politico со ссылкой на трех дипломатов написало, что Евросовет согласовал 12-й пакет санкций, когда канцлер Австрии Карл Нехаммер временно покинул зал.

Инцидент собеседники издания объяснили совпадением: политик будто бы вышел из помещения для переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне.

До этого аналогичным образом было принято решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Настроенный решительно против этой идеи Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после начала обсуждения покинул зал, чтобы «выпить кофе» по совету канцлера Германии Олафа Шольца.

После этого пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал практику принятий решений в Евросовете «удивительной», о чем сообщал «Татар-информ».

В очередной пакет санкций ЕС должен войти запрет на российские алмазы и жемчуга. Предусмотрено также расширение ограничений на импорт в РФ. По информации источника ТАСС, сейчас началась письменная процедура утверждения новых рестрикций.