Песков назвал «уникальной» практику принятия разных решений в Евросовете

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщения СМИ о «практике принятия разных решений в Евросовете», отметив, что это удивительно.

«Мы с большим интересом читаем разные сообщения СМИ о, скажем так, практике принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, что, когда кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствии кого-то протащить какие-то решения. Если это соответствует действительности, то это уникальная практика», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Politico писала о двух случаях, произошедших на саммите ЕС. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «ненадолго покинуть комнату», «чтобы выпить кофе», если он «действительно не хочет давать согласие на начало переговоров о членстве Киева в ЕС».

Кроме того, газета писала о том, что канцлер Австрии Карл Нехаммер, который задерживал принятие решения по 12-му пакету антироссийских санкций, вышел из зала и пропустил обсуждение ключевых моментов документа.