Российские бриллианты и жемчуга попадут в 12-й пакет санкций Евросоюза. Об этом, ознакомившись с текстом проекта документа, сообщает EUobserver.

По данным портала, запрет будет масштабным и включит «несортированные алмазы», «непромышленные», «синтетические» камни, а также ювелирные изделия, в том числе из натурального и культивированного жемчуга, золото и серебро с бриллиантами.

Помимо этого, в новый пакет попадут часы, а также секундомеры, в украшении которых использованы бриллианты.

Еще один пункт — ввод поэтапного запрета на российские алмазы, обработка которых проводилась в третьих странах.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика смогла восстановиться, несмотря на санкции. Страны Запада начали ужесточать рестрикции против России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Власти РФ не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.