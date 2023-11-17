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ЕС введет запрет на российские алмазы и жемчуга
Российские бриллианты и жемчуга попадут в 12-й пакет санкций Евросоюза. Об этом, ознакомившись с текстом проекта документа, сообщает EUobserver.
По данным портала, запрет будет масштабным и включит «несортированные алмазы», «непромышленные», «синтетические» камни, а также ювелирные изделия, в том числе из натурального и культивированного жемчуга, золото и серебро с бриллиантами.
Помимо этого, в новый пакет попадут часы, а также секундомеры, в украшении которых использованы бриллианты.
Еще один пункт — ввод поэтапного запрета на российские алмазы, обработка которых проводилась в третьих странах.
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