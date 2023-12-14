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Политика 14 декабря 2023 20:14

СМИ: Австрия блокировала 12-й пакет антироссийских санкций ЕС

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Австрия блокировала 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Ее основное требование – Киев должен снять ограничения с Райффайзенбанка, сообщает Reuters.

В издании подчеркнули, что это доказывает нежелание Вены выводить свою часть бизнеса из РФ, несмотря на требования Украины.

#санкции #Австрия
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