СМИ: Австрия блокировала 12-й пакет антироссийских санкций ЕС

Австрия блокировала 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Ее основное требование – Киев должен снять ограничения с Райффайзенбанка, сообщает Reuters.

В издании подчеркнули, что это доказывает нежелание Вены выводить свою часть бизнеса из РФ, несмотря на требования Украины.