Bloomberg оценил готовящиеся санкции ЕС против России в 5,3 млрд долларов

Флаг Европы

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Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, который предусматривает торговые ограничения на 5,3 млрд долларов. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Bloomberg.

По словам собеседников издания, могут оказаться ограничены поставки в Россию сварочного оборудования, химикатов и технологий, которые применяются при производстве военной техники.

Возможен и запрет на использование лицензионных компьютерных программ, а также ограничения на импорт из РФ обработанных металлов, алюминиевых изделий и строительных товаров.

При этом запрет на импорт российских алмазов может быть введен в том случае, если «Большая семерка» примет решение об отслеживании трансграничного трафика драгоценных камней. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала именно это ограничение ключевым моментом нового санкционного пакета.

Помимо прочего, 12-й по счету пакет рестрикций предполагает введение санкций против 100 физических и примерно 40 юридических лиц.

Изучаются и варианты с введением дополнительных санкций против компаний, которые помогают обходить антироссийские ограничения, и в отношении судов, которые перевозят запрещенные Евросоюзом грузы. Рассматривается также запрет на реэкспорт некоторых товаров в Россию.

Еврокомиссия начала консультации со странами — членами ЕС по вопросу введения новых антироссийских санкций в октябре.

Специальная военная операция на Украине (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада осудили этот шаг и, помимо поставок Украине оружия, начали ужесточать санкции против России.