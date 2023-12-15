Politico: ЕС согласовал 12-й пакет санкций, пока канцлер Австрии выходил из зала

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, который задерживал принятие решения по 12-му пакету антироссийских санкций, пропустил обсуждение ключевых моментов документа. Об этом пишет Politico cо ссылкой на трех европейских дипломатов.

«Канцлера <...> не было в зале, когда лидеры согласились на санкции», – сказано в статье.

Дипломаты утверждают, что это было простым совпадением – Нехаммер покинул зал для переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, связанных с присоединением Румынии и Болгарии к Шенгену.

В статье отмечается, что при этом начало письменной процедуры утверждения пакета санкций все еще неясно. Авторы назвали отсутствие Нехаммера «ироничным» и напомнили, что ранее в тот же день Президент Венгрии Виктор Орбан покинул комнату лидеров, когда они решили начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Накануне сообщалось, что Австрия блокировала 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, потребовав с Киева снять ограничения с Райффайзенбанка. При этом позднее Politico со ссылкой на дипломатические источники писало, что Вена отозвала эти требования.