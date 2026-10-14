СМИ: Трамп и Нетаньяху обсуждали возобновление кампании против Ирана до выборов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали возобновление военной кампании против Ирана до скорых выборов в этих двух странах. Об этом сообщают израильский 12-й телеканал и американский портал Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По информации источников 12-го канала, американские и израильские представители за последние две недели провели несколько раундов переговоров. Нетаньяху, аргументируя необходимость совместного продолжения войны, ссылался на попытки исламской республики возобновить свою ядерную программу.

Собеседники канала уточнили, что Президент США пока не дал окончательного ответа на призыв главы Правительства Израиля, тогда как большинство его советников выступают за продолжение экономического давления на ИРИ.

В свою очередь источники Axios рассказали, что Трамп и Нетаньяху на прошлой неделе обсуждали возможность начала новой масштабной операции против Ирана до выборов. Речь шла о совместных ударах по военным и ядерным объектам исламской республики.

Израильский чиновник сообщил изданию, что Нетаньяху в беседе с Трампом выразил обеспокоенность данными разведки об иранских попытках восстановить ядерную программу (что совпадает с данными 12-го канала – прим. Т-и).

Разговор состоялся до того, как американский лидер 8 октября объявил об отказе от ударов по ИРИ до выборов в Конгресс. «Но израильские и американские Вооруженные силы остаются в состоянии боевой готовности и заканчивают подготовку на случай, если он (Трамп – прим. Т-и) сменит позицию», – замечает портал.

Утверждается, что основными сторонниками возобновления масштабной кампании против Ирана в американской администрации являются военный министр Пит Хегсет и руководство Центрального командования ВС США (CENTCOM). Однако большинство советников Трампа выступают за сохранение экономического и других невоенных форм давления на Тегеран.

Накануне Президент СЩА заявил журналистам, что Вашингтон в скором времени примет решение относительно дальнейших действий в отношении ИРИ. «Мы примем решение по Ирану очень скоро», – заверил он.

Ранее журналу The Atlantic стало известно, что Белый дом попросил Пентагон разработать план нанесения ударов по исламской республике до промежуточных выборов в Конгресс. Однако в тот же день Трамп дезавуировал эти планы.

До этого Трамп заявил о теоретической готовности пожертвовать американскими городами (речь шла о Лос-Анджелесе и Сан-Диего) ради победы в войне с ИРИ.

К концу ноября на Ближний Восток прибудут дополнительные американские корабли, самолеты и морские пехотинцы. Калифорнию покинули авианосец USS Theodore Roosevelt и амфибийная группа из трех кораблей во главе с универсальным десантным кораблем USS Makin Island с 2 тыс. моряков и 2,2 тыс. морских пехотинцев (из 13-го экспедиционного отряда морской пехоты) на борту.

Еще в августе глава CENTCOM адмирал Брэд Купер во время визита в Израиль заявлял о необходимости возобновить удары по Ирану для изменения позиции властей ИРИ на переговорах.

Промежуточные выборы в Конгресс в Соединенных Штатах намечены на 3 ноября. В Израиле 27 октября состоятся выборы в Кнессет.