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Политика 13 октября 2026 15:25

Трамп допустил, что США не стоило ликвидировать руководство Ирана

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Трамп допустил, что США не стоило ликвидировать руководство Ирана
Президент США Дональд Трамп в 2018 году
Фото: kremlin.ru

Соединенным Штатам, возможно, не следовало ликвидировать высших руководителей Ирана в ходе военной кампании против исламской республики. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо на митинге в преддверии выборов в Конгресс. Его речь транслировал телеканал CNN.

«У них (у жителей Ирана – прим. Т-и) даже нет лидера. Это проблема. Возможно, мы зашли слишком далеко с этими лидерами, потому что мы не знаем, с кем <...> имеем дело», – поделился своей оценкой ситуации американский лидер (цитата по ТАСС).

В ходе кампании, которую США и Израиль начали против Ирана 28 февраля этого года и активная фаза которой продлилась до 8 апреля, были убиты многие как военные, так и гражданские лидеры исламской республики. В частности, погибли Высший руководитель ИРИ аятолла Али Хосейни Хаменеи и секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани.

#сша и иран #Дональд Трамп
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