WSJ: Трамп намерен возобновить кампанию против Ирана в ноябре

Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома

Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует возобновить военную кампанию против Ирана в ноябре, после завершения промежуточных выборов в Конгресс. Он сообщил об этом своим помощникам, пишет со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников газета The Wall Street Journal.

Собеседники газеты рассказали, что к концу ноября на Ближний Восток прибудут дополнительные американские корабли, самолеты и морские пехотинцы (промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября). Сейчас в регионе оперируют два американских авианосца – USS George H.W. Bush и USS George Washington.

В воскресенье порт приписки Сан-Диего покинул авианосец USS Theodore Roosevelt. В понедельник оттуда же вышла амфибийная группа из трех кораблей во главе с универсальным десантным кораблем USS Makin Island. В группу также входят десантные корабли-доки USS Anchorage и USS John P. Murtha.

Обычно в состав амфибийной группы с экспедиционным отрядом морской пехоты на борту входят примерно 2 тыс. моряков и 2,2 тыс. морских пехотинцев. Последние несколько месяцев 13-й экспедиционный отряд проводил учения вместе с группой Makin Island, как это происходит перед развертыванием, замечает издание USNI News.

Общая численность американских войск на Ближнем Востоке оценивается в более чем 50 тыс. человек. После прихода авианосца и десантных кораблей группировка увеличится еще на 9–10 тыс. человек. Впрочем, USS George Washington может покинуть потенциальный театр военных действий и вернуться на базу Йокосука в Японии.

Если этого не произойдет, в регионе впервые с начала временного перемирия с Ираном, заключенного в апреле этого года, окажутся три авианосные группы ВМС США, констатирует WSJ.

Помимо прочего, 1 октября в интервью журналу Time Трамп сообщил, что не верит в возможность заключения мира с Ираном. Журналист напомнил американскому лидеру о его неоднократных угрозах уничтожить исламскую республику. «Да, я бы так и сделал, это возможно», – подтвердил Президент США.