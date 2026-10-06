Трамп заявил о готовности пожертвовать городами США в войне с Ираном

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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пожертвовать Лос-Анджелесом или Сан-Диего в случае их уничтожения в ходе войны с Ираном. Об этом он сказал во время выступления на митинге в Небраске, передает Forbes.

«Пусть они разбомбят Лос-Анджелес. Пусть они разбомбят Сан-Диего», – заявил американский лидер.

Трамп назвал возможную потерю городов «небольшой ценой» и выразил уверенность в скором завершении конфликта. По его словам, война, «по сути, уже почти закончилась».

При этом Президент США не привел доказательств наличия у Ирана оружия массового поражения или дальнобойных средств, которые позволили бы стране нанести подобные удары.

Ранее, 1 октября, Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится в ближайшее время – либо в результате удара со стороны США, либо после заключения сделки. Тегеран ранее сообщил о получении ответа Вашингтона на предложение возобновить работу Ормузского пролива. Высшее руководство Ирана изучает контрпредложение американской стороны.