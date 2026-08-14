Командующий CENTCOM заявил о необходимости возобновить удары по Ирану

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер во время визита в Израиль на прошлой неделе заявил о необходимости возобновить удары по Ирану для изменения позиции исламской республики на переговорах. Об этом сообщает израильский 13-й канал.

Американский военачальник в ходе встречи с представителями высшего командования Армии обороны Израиля, включая начальника Генерального штаба ЦАХАЛ Эяля Замира, передал им призыв о желательности возобновления ударов по инфраструктуре Ирана, включая «объекты газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслей».

«Атака на инфраструктуру Ирана изменила бы правила игры и стала бы очень болезненной для иранцев, а в нынешней ситуации они не изменят свою позицию», – пояснил командующий CENTCOM в беседе с израильскими генералами.

Кроме того, Купер сказал израильским военачальникам, что у Соединенных Штатов, возможно, не останется иного выбора, кроме как возобновить боевые действия против Ирана, и тогда американцам понадобится помощь со стороны еврейского государства.

По словам адмирала, он уже обсуждал это вопрос с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, и его позиция была также доведена до сведения Президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты создадут первую в истории многонациональную оперативную группу ударных беспилотников, оперирующих в разных средах, – Task Force Falcon Strike.