СМИ: США и ЕС больше не обсуждают отключение России от SWIFT

Соединенные Штаты и Европейский Союз отказались от дальнейшего рассмотрения варианта с отключением России от системы межбанковских платежей SWIFT в случае вероятного нападения на Украину. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Правительстве ФРГ.

«Исключение России из системы SWIFT по всем направлениям слишком чувствительно для участников переговоров», — отмечает издание.

По словам собеседников газеты, в краткосрочной перспективе такой шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков. В среднесрочной же перспективе подобная мера будет способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, где не будут доминировать страны Запада.

По данным издания, сейчас переговоры между европейцами и американцами сосредоточены на подготовке санкций против крупнейших российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях из ограничительных мер, чтобы сохранялась возможность оплачивать поставки нефти и газа из России.

Ранее в США группа сенаторов от Демократической партии внесла законопроект о введении новых ограничений против России и лично Президента РФ Владимира Путина в случае ухудшения ситуации вокруг Украины. Предусматривает он и санкции «в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)». Такая же мера содержится и в альтернативном законопроекте сенатора-республиканца Марко Рубио.